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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/316 Esas

DAVALI TAMAR GULBANİ DÜZGEZEN' E İLANEN TEBLİGAT

Davacı Alper DÜZGEZEN tarafından davalı Tamar Gulbani DÜZGEZEN aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde özet olarak; Tarafların 25/03/2014 tarihinde evlediği, müşterek çocuklarının olmadığını, tarafların anlaşamadıklarını, tarafların uzun süredir görüşmediklerini, tarafların evlilik birliğini devam edebilmelerinin hiçbir yolu kalmadığını belirterek tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına karar verilmesin talep ve dava etmiştir.

Davalının MERNİS sisteminde ve yapılan araştırmalarda adresinin tespit edilememesi nedeni ile davalı TAMAR GULBANİ DÜZGEZEN' e ilan yolu ile tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, davalının bu ilanı gazetede ilan edildiği tarihi takip eden 15 (onbeş) gün sonra başlamak üzere İKİ HAFTA içerisinde istediği takdirde cevap dilekçesi ile birlikte tanık ve kanıtlarını mahkememizin yukarıda yazılı esas sayılı dosyasına bildirmeniz, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkâr etmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR, duruşma günü olan 24/01/2024 günü saat 13:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendisini bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, HMK 186. Madde gereğince tahkikat aşaması tamamlandığında sözlü yargılamaya geçileceğinin, taraflar sözlü yargılama duruşmasına gelmedikleri takdirde yokluklarında karar verileceği hususu davalı TAMAR GULBANİ DÜZGEZEN' e İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.14.11.2023

#ilangovtr Basın no ILN01938329