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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/175 Esas

DAVALI : ANNA RYSHKOVA Piri Reis Mah. Nazım Hikmet Blv. Cemtaş Sitesi B3 Blok No:74CEsenyurt/ İSTANBUL adresinde kendisine ulaşılamadığı, tebliğine elverişli başkada adresinin bulunamadığı sebebiyle ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

HMK 147. Maddesi uyarınca tahkikat duruşmasında hazır olmanız geçerli bir özrü olmadan duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ile Duruşma Günü: 18/01/2024 günü saat: 09:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK 147. Madde uyarınca duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği hususu, ön inceleme duruşma tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.08/11/2023

#ilangovtr Basın no ILN01927958