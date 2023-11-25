T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.62517348-2022/713-Ceza Dava Dosyası 23.11.2023

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Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanık Nimetullah BAYAT hakkında açılan davanın yapılan yargılaması sonunda verilen kararın müştekiye ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Mahkememize ait 12/05/2023 tarih 2022/713 Esas 2023/232 Karar sayılı Amandurdu ve Saragül oğlu, 01/05/1994 Tokat doğumlu Nimetullah BAYAT hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan TCK. 158/1-f-son maddesi gereğince 4 yıl hapis 2640 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen karara sanık tarafından 15/05/2023 tarihli dilekçe ile istinafta bulunulduğu, kovuşturma aşamasında müştekinin dinlenilmesinden vazgeçildiği, söz konusu kararın müşteki Muharrem ve Ayşe oğlu, 01/11/1967 doğumlu Ahmet KUZEY'e soruşturma aşamasında sunmuş olduğu şikayet dilekçesinde belirttiği adresine çıkarıldığı ancak müştekiye çıkarılan tebligat mazbatasının Mahkememize iade edildiği, yapılan adres araştırmasında müştekinin Hollanda'da yaşadığının açık adresinin tespit edilemediğinin bildirildiği, Hollanda Konsolosluğundan müştekinin adresinin sorulduğu, şahsın Konsolosluk.Net kayıtlarının incelenmesinde adres beyanında bulunmadığının bildirildiği, müştekinin kesin adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla,

Mahkememiz gerekçeli kararının ve sanık Nimetullah Bayat'ın istinaf talebinin, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesine göre ilgilinin bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, 7 GÜN İÇİNDE Mahkememize verilmek veya Mahkememize gönderilmek üzere bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak beyanının tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması yoluyla Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZ kanun yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

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