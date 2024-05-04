T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2023/203 Esas

KARAR NO : 2023/353

SANIK : MUHAMMED EYUBİ; Abdulmecid ve Firyal oğlu, 16/11/1997 ŞAM doğumlu.

SUÇ : Parada Sahtecilik.

KARAR TARİHİ : 24/11/2023

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yargılandığı dosyada Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, resmi gazete ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 26/04/2024

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