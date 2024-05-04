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T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
İLAN
DOSYA NO : 2023/203 Esas
KARAR NO : 2023/353
SANIK : MUHAMMED EYUBİ; Abdulmecid ve Firyal oğlu, 16/11/1997 ŞAM doğumlu.
SUÇ : Parada Sahtecilik.
KARAR TARİHİ : 24/11/2023
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yargılandığı dosyada Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilmiştir.
Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, resmi gazete ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 26/04/2024
#ilangovtr Basın no ILN02026980