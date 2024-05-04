Güncelleme Tarihi:
T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
İLAN
DOSYA NO : 2021/103 Esas
KARAR NO : 2023/271
SANIK : AHMED ELÖMER; Muhammed ve Hena oğlu, 1993 KEFERBITTIH doğumlu.
SUÇ : Parada Sahtecilik
KARAR TARİHİ : 20/09/2023
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkındaki dosyada mahkumiyet kararı verilmiştir.
Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, resmi gazete ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 26/04/2024
#ilangovtr Basın no ILN02027002