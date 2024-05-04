×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 00:00

 

T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2021/103 Esas
KARAR NO : 2023/271

SANIK : AHMED ELÖMER; Muhammed ve Hena oğlu, 1993 KEFERBITTIH doğumlu.

SUÇ : Parada Sahtecilik
KARAR TARİHİ : 20/09/2023

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkındaki dosyada mahkumiyet kararı verilmiştir.
Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, resmi gazete ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 26/04/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02027002

Haberle ilgili daha fazlası:
#ILN02027002#İlangovtr