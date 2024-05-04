T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2021/103 Esas

KARAR NO : 2023/271

SANIK : AHMED ELÖMER; Muhammed ve Hena oğlu, 1993 KEFERBITTIH doğumlu.

SUÇ : Parada Sahtecilik

KARAR TARİHİ : 20/09/2023

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkındaki dosyada mahkumiyet kararı verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, resmi gazete ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 26/04/2024

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