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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 00:00

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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN
DOSYA NO : 2019/199 Esas
KARAR NO : 2023/816
Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/10/2023 tarihli ilamı ile 191/1, 191/1 maddesi gereğince MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)-SÜRESİZ, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 5 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Süleyman ve Hanife oğlu, 01/01/1977 doğumlu, Siirt, Baykan, Engin mah/köy nüfusuna kayıtlı KADRİ TAŞARER tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt Genelinde YayınlananGazetelerden BirindeİLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14.12.2023

 

#ilangovtr Basın no ILN01952091

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#ILN01952091#İlangovtr