T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/122 Esas

KARAR NO : 2023/443

Görevi Kötüye Kullanmak suçundan mahkememizin 11/05/2023 tarihli ilamı ile 257/2 maddesi gereğince beraatine karar verilen Bülent ve Fatma oğlu, 20/11/1993 doğumlu, Denizli, Merkezefendi, Eskihisar mah/köy nüfusuna kayıtlı HARUN CENGİZ EFE'ye gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.09.2023

#ilangovtr Basın no ILN01896121