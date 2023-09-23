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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 00:00

İ L A N

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N
DOSYA NO : 2023/122 Esas
KARAR NO : 2023/443
Görevi Kötüye Kullanmak suçundan mahkememizin 11/05/2023 tarihli ilamı ile 257/2 maddesi gereğince beraatine karar verilen Bülent ve Fatma oğlu, 20/11/1993 doğumlu, Denizli, Merkezefendi, Eskihisar mah/köy nüfusuna kayıtlı HARUN CENGİZ EFE'ye gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.09.2023

#ilangovtr Basın no ILN01896121

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#Basın No ILN01896121#İlangovtr