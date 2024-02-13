T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/308 Esas

Mahkememizin 2021/308 Esas sayılı dava dosyasında davalılardan Evren KARACA'ya yargılamanın gelinen aşamasına kadar tebligat yapılamamış ve ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan;

Davacı Emir Varlık Yönetim A.Ş. tarafından Fibabank'tan temlik alınan 04/12/2023 tarihli Genel Kredi Sözleşmesi alacağına ilişkin, davalılardan Evren KARACA, Reşat KORKMAZ'ın 1/2'şer oranda hissedar oldukları ''İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Haraççı Mahallesi, 5318 Ada, F.21D.10A.1A Pafta, 4 Parselde Yer Alan 1 Nolu Bağımsız Bölümde Bulunan Dükkan Nitelikli Taşınmaz''ile ''İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Haraççı Mahallesi, 5318 Ada, F.21D.10A.1A Pafta, 4 Parselde Yer Alan 2 Nolu Bağımsız Bölümde Bulunan Mesken Nitelikli Taşınmazın'' muvazaalı şekilde diğer davalı Yusuf PEHLİVAN'a satıldığı iddiasıyla taşınmazların devrinin İİK mad. 277 vd. uyarınca iptali ile şimdilik 100.000,00 TL tazminata mahkum edilmesine talep edilmiştir.

Mahkememizce tüm deliller toplanmış, gerekli inceleme ve araştırmalar yapılarak delillerin toplanmasından sonra dava konusu taşınmaz başında yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda bilirkişi heyetince düzenlenen raporlarda dava konusu taşınmazların keşif tarihindeki toplam değeri 11.861.448,00 TL, dava tarihindeki değeri 3.731.529,20 TL, 27/05/2017 tarihindeki değeri 2.234.102,22 TL, 09/10/2015 tarihindeki değeri ise 1.964.313,03 TL olarak hesaplanmıştır.

Davalı Evren KARACA'ya dava dilekçesi, dosyaya toplanan deliller, bilirkişi raporları iş bu ilan metninin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılmasına, "tebliğ tarihinden itibaren iki hafta kesin süre içerisinde dava dilekçesine, delillere, bilirkişi raporlarına karşı beyanda bulunmanız aksi takdirde HMK 128 maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz, bilirkişi raporlarına ve delillere itiraz edilmediği takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, 09/05/2024 tarihinde sözlü yargılamaya geçilebileceği, duruşmaları takip etmediğiniz veya kendinizi vekille temsil ettirmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı", duruşmasının 09/05/2024 günü ve saat 10:30'a bırakıldığı hususları ilanen tebliğ olunur.

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