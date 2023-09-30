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T.C. KOZLUK SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/5 Esas 28/03/2023 FETİHA SEVİM ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği talep edilen MEHMET ŞAH SEVİM'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.28/03/2023
GAİPLİĞİ TALEP EDİLEN TC KİMLİK NO : 46882930066
ADI SOYADI : MEHMET ŞAH SEVİM
BABA ADI : ALİ
ANA ADI : FETİHA
DOĞUM TARİHİ : 14/06/1975
DOĞUM YERİ : KOZLUK
İKAMETGAH ADRESİ : Yeniçağlar Küme Evleri No:7 YeniçağlarKozluk/ BATMAN
#ilangovtr Basın no ILN01900321