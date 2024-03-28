T.C.

KOVANCILAR

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Sayı : 2022/303 Esas

Davalı ALGÜL&ŞEKER ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ'ne gösterilen adreste tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup davalı şirket temsilcisinin duruşmanın bırakıldığı 05/06/2024 günü saat 10:10'da mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda devam olunacağı ilan olunur. 22/03/2024

#ilangovtr Basın no ILN02010136