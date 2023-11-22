T.C.

KORKUTELİ

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/90

KAMULAŞTIRMA İLANI

2023/90 Esas: Davalı Fatma Öz adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Küçüklü mahallesi 223 ada 57 parselde kayıtlı yol niteliğindeki taşınmazın tamamının (3832.17 m²) Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Söğüt- Fethiye Devlet yolu yapımı nedeniyle yol inşaat ve emniyet sahası teşkil etmek amacıyla kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/90 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2023/123 Esas: Muris, Zeynep Şahin adına tapuda kayıtlı, davalıları Süleyman Şahin, İsa Şahin, Emine Şahin, Rabia Şahin, Zülfiye Şahin, Rüya Şahin ve Ahmet Şahin olan Antalya ili Korkuteli ilçesi Küçüklü mahallesi 191 ada 4 parselde kayıtlı yol niteliğindeki taşınmazın tamamının (156.85 m²) Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Söğüt- Fethiye Devlet yolu yapımı nedeniyle yol inşaat ve emniyet sahası teşkil etmek amacıyla kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/ 123 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2023/77 Esas: Davalı Ramazan Kılıç adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Küçüklü mahallesi 212 ada 24 parselde kayıtlı yol niteliğindeki taşınmazın tamamının (751.06 m²) Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Söğüt- Fethiye Devlet yolu yapımı nedeniyle yol inşaat ve emniyet sahası teşkil etmek amacıyla kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/77 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2023/80 Esas: Davalı Ayşe Çoban adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Küçüklü mahallesi 249 ada 20 parselde kayıtlı yol niteliğindeki taşınmazın tamamının (391.54 m²) Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Söğüt- Fethiye Devlet yolu yapımı nedeniyle yol inşaat ve emniyet sahası teşkil etmek amacıyla kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/80 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2023/91 Esas: Davalı Fikret Meşe adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Küçüklü mahallesi 194 ada 11 parselde kayıtlı yol niteliğindeki taşınmazın tamamının (40.15 m²) Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Söğüt- Fethiye Devlet yolu yapımı nedeniyle yol inşaat ve emniyet sahası teşkil etmek amacıyla kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/91 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2023/92 Esas: Davalılar İmdat Şahin, Osman Şahin, Serdar Şahin, Songül Aras, Şenal Şahin, Şerife Ak ve Ünal Şahin adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Küçüklü mahallesi 192 ada 64 parselde kayıtlı yol niteliğindeki taşınmazın tamamının (76.46 m²) Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Söğüt- Fethiye Devlet yolu yapımı nedeniyle yol inşaat ve emniyet sahası teşkil etmek amacıyla kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/92 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2023/94 Esas: Tapuda Ahmet Kaya, Ali Çetin,Ayşe Eser,Hasan Kaya, Hatice Düşkün, Mehmet Eser,Osman Avcuoğlu, Ömer Aka, Ömer Ali Kaya, Ömerali Eser, Rafet Avcuoğlu, Serkan Eser,Vesile Koç, Volkan Kaya ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı dosyamız davalıları Ali Çetin, Ayla Ünal,Fatma Çetin,Murat Çetin,Şirvan Çetin, Ahmet Kaya,Ayşe Eser,Hasan Kaya, Hatice Düşkün,Mehmet Eser,Osman Avcuoğlu, Ömer Aka, Ömer Ali Kaya,Ömerali Eser,Rafet Avcuoğlu, Serkan Eser,Vesile Koç ve Volkan Kaya olan Antalya ili Korkuteli ilçesi Küçüklü mahallesi 164 ada 5 parselde kayıtlı yol niteliğindeki 520,02 m² yüzölçümlü taşınmazın tamamının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Söğüt- Fethiye Devlet yolu yapımı nedeniyle yol inşaat ve emniyet sahası teşkil etmek amacıyla kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/94 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2023/99 Esas: Tapuda Rukiye Özçelik ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuda kayıtlı, dosyamız davalısı Rukiye Özçelik olan Antalya ili Korkuteli ilçesi Küçüklü mahallesi 292 ada 28 parseldekayıtlı yol niteliğindeki1121.63 m² yüz ölçümlü taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Söğüt- Fethiye Devlet yolu yapımı nedeniyle yol inşaat ve emniyet sahası teşkil etmek amacıyla kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/ 99 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2023/100 Esas: Davalı Zeynep Büber adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Küçüklü mahallesi 190 ada 104 parselde kayıtlı yol niteliğindeki taşınmazın tamamının (167.82 m²) Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Söğüt- Fethiye Devlet yolu yapımı nedeniyle yol inşaat ve emniyet sahası teşkil etmek amacıyla kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/100 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2023/101 Esas: Tapuda Bayram Çelik adına kayıtlı dosyamız davalıları Arzı Gök ve Mustafa Çelik olan Antalya ili Korkuteli ilçesi 289 ada 31 parselde kayıtlı yol niteliğindeki taşınmazın tamamının (459.52 m²) Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Söğüt- Fethiye Devlet yolu yapımı nedeniyle yol inşaat ve emniyet sahası teşkil etmek amacıyla kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/101 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2023/102 Esas: Davalılar Ali Akman, Bayram Akman, Belma Gencer, Gülcan Yıldırım, Hüseyin Akman, İsmail Akman, Keziban Kılınç, Meryem Akman, Ömer Akman adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Küçüklü mahallesi 308 ada 11 parselde kayıtlı yol niteliğindeki taşınmazın tamamının (944.90 m²) Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Söğüt- Fethiye Devlet yolu yapımı nedeniyle yol inşaat ve emniyet sahası teşkil etmek amacıyla kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/102 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2023/103 Esas: Davalılar Ali Akman, Bayram Akman, Belma Gencer, Gülcan Yıldırım, Hüseyin Akman, İsmail Akman, Keziban Kılınç, Meryem Akman, Ömer Akman adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Küçüklü mahallesi 307 ada 4 parselde kayıtlı yol niteliğindeki taşınmazın tamamının (455.58 m²) Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Söğüt- Fethiye Devlet yolu yapımı nedeniyle yol inşaat ve emniyet sahası teşkil etmek amacıyla kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/103 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2023/104 Esas: Davalılar Ali Akman, Bayram Akman, Belma Gencer, Gülcan Yıldırım, Hüseyin Akman, İsmail Akman, Keziban Kılınç, Meryem Akman, Ömer Akman adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Küçüklü mahallesi 293 ada 93 parselde kayıtlı yol niteliğindeki taşınmazın tamamının (2963.59 m²) Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Söğüt- Fethiye Devlet yolu yapımı nedeniyle yol inşaat ve emniyet sahası teşkil etmek amacıyla kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/104 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2023/105 Esas: Davalılar Ali Akman, Bayram Akman, Belma Gencer, Gülcan Yıldırım, Hüseyin Akman, İsmail Akman, Keziban Kılınç, Meryem Akman, Ömer Akman adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Küçüklü mahallesi 293 ada 99 parselde kayıtlı yol niteliğindeki taşınmazın tamamının (416.83 m²) Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Söğüt- Fethiye Devlet yolu yapımı nedeniyle yol inşaat ve emniyet sahası teşkil etmek amacıyla kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/105 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2023/106 Esas: Davalılar Ali Akman, Bayram Akman,Belma Gencer, Gülcan Yıldırım,Hüseyin Akman, İsmail Akman, Keziban Kılınç, Meryem Akman, Ömer Akman adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Küçüklü mahallesi, 293 ada 97 parselde kayıtlı yol niteliğindeki taşınmazın tamamının (264.85 m²) Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Söğüt- Fethiye Devlet yolu yapımı nedeniyle yol inşaat ve emniyet sahası teşkil etmek amacıyla kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/106 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2023/217 Esas: Davalı Arif İnce adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Beğiş mahallesi 202 ada 247 parselde kayıtlı yol niteliğindeki taşınmazın 197.13 m² lik kısmı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Korkuteli- Elmalı Devlet yolu km: 19+080.02- 19+880.89 arasında yol inşaat ve emniyet sahası teşkil etmek amacıyla kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/ 217 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2023/218 Esas: Davalı Yavuz Subaşı adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Beğiş mahallesi 202 ada 241 parselde kayıtlı yol niteliğindeki taşınmazın 723.71 m² lik kısmı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Korkuteli- Elmalı Devlet yolu km: 19+080.02- 19+880.89 arasında yol inşaat ve emniyet sahası teşkil etmek amacıyla kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/ 218 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2023/225 Esas: Davalılar Ayşe Aslı, Dudu Aydın, Durdu Şahin, Eyüp Şahin, Hanife Kır, Havva Tetik, Hüseyin Şahin, Meral Aydın, Musa Şahin, Nacivan Kartal, Raziye Şimşek, Selma Aydın, Şerife Kuru, Şükran Kır,Ümmü Tekelioğlu, Veli Aydın,Yusuf Öztürk, Yusuf Şahin ve Ziya Öztürk adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Beğiş mahallesi 203 ada 517 parselde kayıtlı yol niteliğindeki taşınmazın 141.21 m² lik kısmı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Korkuteli- Elmalı Devlet yolu km: 19+080.02 - 19+880.89 arasında yol inşaat ve emniyet sahası teşkil etmek amacıyla kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/ 225 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

Mahkememizin yukarıda ayrıntılı bir şekilde belirtilen esas numaraları, dava konusu taşınmaz ve tarafları yazılı dava dosylarında dava konusu taşınmazlarda davalıların Kamulaştırma Kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltileceği, açılan davada davalıların yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare olan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil ve lehlerine irtifak hakkının tapuda şerh edileceği ve Mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Korkuteli Şubesine yatırılacağı, dava konusuna ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davalıların tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, bu dava hakkında 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince Kamulaştırma yapan idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için mahkememizin 2023/90, 2023/123, 2023/77, 2023/80, 2023/91,2023/92, 2023/94,2023/99, 2023/100, 2023/101, 2023/102, 2023/103, 2023/104, 2023/105, 2023/106,2023/217, 2023/218, 2023/225 Esas sayılı dosyaları için mahkememize dava açıldığı ilan olunur. 14/11/2023

#ilangovtr Basın no ILN01936146