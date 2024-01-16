T.C.

KORKUTELİ

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/822-824-826-828 Esas sayılı dosyaları ilanı hk. İLAN

(KAMULAŞTIRMA DUYURUSU)

Mahkememizin 2023/822 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, İmrahor mahallesi 391 ada 91 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Mesut Hüseyin Karabayır adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/824 Esas sayılı dosyasında; Dava konusuAntalya ili, Korkuteli ilçesi, Kayabaş mahallesi 114 ada 26 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Ali Aslan, Celal Aslan, Fatma Boz, Gülter Duran, Kamil Aslan, Mazlum Aslan adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/826 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Kayabaş mahallesi 124 ada 5 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Ahmet Kaya, Esmer Ülker, Hanife Kaya, Meral Ulay, Nezahat Bozlar, Tevfik Kaya, Yeter Ülker, Zehra Gürlü, Zeynep Erol adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/828 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Kayabaş mahallesi 124 ada 2 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Ali Aslan, Celal Aslan, Faruk Aydemir, Fatma Boz, Gönül Yılmaz, Gülter Duran, Kamil Aslan, Mazlum Aslan, Nurten Aydemir, Ramazan Aydemir, Rasih Aydemir, Elif Tok, Emin Aydemir, Fetahne Tolaman, Hüseyin Aslan, Osman Nuri Aydemir, Ahmet Aydemir, Durmuş Aslan adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılması adına davalar açılmış olup, davalıların KamulaştırmaKanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltileceği, açılan davada davalıların yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare olan KarayollarıGenel Müdürlüğü adına tescil ve lehlerine irtifak hakkının tapuda şerh edileceği ve Mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Korkuteli Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, dava konusuna ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davalıların tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, bu dava hakkında 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince Kamulaştırma yapan idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için mahkememizin 2023/822-824-826-828 Esas sayılı dosyaları için mahkememize dava açıldığı ilan olunur.09/01/2024

#ilangovtr Basın no ILN01966536