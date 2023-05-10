T.C. KORKUTELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(KAMULAŞTIRMA DUYURUSU)

Mahkememizin 2023/243 Esas sayılı dosyasında; Dava konusuAntalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü Mahallesi 169 ada 3parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Elif Akkan, Güllü Şahin, Salih Çakır, Türkan Semerci adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/245 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu A Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü Mahallesi 249 ada 24parselsayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Azize Karazor, Makbule Çiftci, Mehmet Kavlak, Mevlüt Kavlak, Yusuf Kavlak, Zülfikar Kavlak adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/247 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü Mahallesi 168 ada 8parselsayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Abdullah Böce, Ercan Ülker, Ganimet Çetin, Muharrem Ülker, Nermin Ülker, Saliha Uysal, Sultan Ülker adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/249 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü Mahallesi 286ada 61 parselsayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Ali Akman, Belma Gencer, Gülcan Yıldırım, Hüseyin Akman, İsmail Akman, Meryem Akman adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/251 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü Mahallesi 286ada 101 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı İmdat Şahin, Osman Şahin, Serdar Şahin, Songül Aras, Şenal Şahin, Şerife Ak, Ünal Şahin adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/253 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü Mahallesi 286ada 71 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Ercan Ülker, Ganimet Çetin, Muharrem Ülker, Nazmiye Afacan, Nermin Ülker, Saliha Uysal, Sultan Ülker adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/257 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Küçüklü Mahallesi 286ada 67 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalıAdem Ersoy, Fatih Ersoy, Gülsüm Eser, Hasan Ersoy, Havva Akman, Kenan Ersoy, Maviş Avcuoğlu, Ramazan Ersoy, Yasin Ersoy, Yaşar Ersoy adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/259 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi,Küçüklü Mahallesi 275 ada 1 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalıAli Akman, Bayram Akman, Belma Gencer, Fatmana Ulu, Gülcan Yıldırım, Hatice Tutar, Havva Demir, Hüseyin Akman, Hüseyin Akman, İsmail Akman, Keziban Kılınç, Meryem Akman, Nadire Şalgamcılar, Nursel Abay, Ömer Akman, Yadikar Cöndek adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/265 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi,Küçüklü Mahallesi 181 ada 17 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalıAdnan Saraç, Esmer Şahin, Hüseyin Şahin, Sultan Saraç adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/267 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi,Küçüklü Mahallesi 276 ada 1 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalıCayda Ütgünoğlu, Mehriban Efe, Naciye Böce adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/269 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi,Küçüklü Mahallesi 168 ada 6 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı İZzet Aygün, Mehmet Avcuoğlu adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/271 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi,Küçüklü Mahallesi 212 ada 18 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Ahmet Ali Arslan, İlhan Arslan adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/273 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi,Küçüklü Mahallesi 181 ada 8 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Duran Ersoy adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/275 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi,Küçüklü Mahallesi 286 ada 65 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalıHarun Ülker adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/277 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi,Küçüklü Mahallesi 249 ada 67 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Zühra Şevik adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/279 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi,Küçüklü Mahallesi 205 ada 4 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalıMehmet Avcuoğlu adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/281 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi,Küçüklü Mahallesi 249 ada 5 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalıRamazan Kabadayı adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin yukarıda ayrıntılı bir şekilde belirtilen esas numaraları, dava konusu taşınmazı ve taraflarıyazılı dava dosylarında dava konusu taşınmazlarda davalıların KamulaştırmaKanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltileceği, açılan davada davalıların yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare olan KarayollarıGenel Müdürlüğü adına tescil ve lehlerine irtifak hakkının tapuda şerh edileceği ve Mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Korkuteli Ziraat Bankası Şubesineyatırılacağı, dava konusuna ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davalıların tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, bu dava hakkında 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince Kamulaştırma yapan idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için mahkememizin 2023/253-251-249-247-245-243 Esas sayılı dosyaları için 13/04/2023 tarihinde; mahkememizin 2023/259-257 Esas sayılı dosyaları için 14/04/2023 tarihinde; mahkememizin 2023/281-279-277-275-273-271-269-267-265 Esas sayılı dosyaları için 17/04/2023 tarihinde mahkememize dava açılmıştır.

#ilangovtr Basın no ILN01825967