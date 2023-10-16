T.C. KONYASULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/114 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/114 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İli, Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, C blok, Zemin kat, 1 bağımsız bölüm numaralı depolu dubleks mesken nitelikli taşınmaz; Kuzey ? Güney - Doğu cepheli olup onaylı mimari projesine göre; bodrum katta; antre ve 3 depo alanı olmak üzere brüt 86,00 m² alanlıdır. Zemin kat 2 oda, mutfak, antre, lavabo, tuvalet olmak üzere brüt 86,00 m² alanlıdır. Birinci kat 3 oda, sofa, banyo, ebeveyn duşu ve balkon bölümü olmak üzere brüt 96,00 m² alandan oluşmaktadır. Bodrum katta zeminler ham vaziyettedir. Taşınmazın giriş kapısı ve iç kapılar ahşap doğrama kapıdır. Islak hacimlerin duvarları fayans kaplı vaziyettedir. Diğer mahallerin duvarları sıva üzeri boyalıdır. Pencereler ahşap doğramadan imal edilmiştir. Islak hacimlerin zeminleri seramik kaplı, odaların zemini ise taban tahtası ile kaplı durumdadır. Taşınmazda mutfak dolabı ve tezgâhı bulunmamaktadır. Isınma soba ile sağlanmaktadır. - Ana taşınmazın dış duvar yüzeyleri tuğla örgü, harç sıvalı ve üzeri boyalıdır. Çatısı ahşap kiremit örtü olup, yatay ve dikey yağmur suyu olukları mevcuttur. Ana taşınmazın merdiven basamakları, kırılmalar olduğu tamir edilmesi gerektiği belirlenmiştir. Merdiven korkulukları demir doğrama korkuluktur. Ana taşınmaz Karaman Caddesine 2.1 km, Asar Çayı Caddesine 490 m, Olimpiyat Parkı 530 m, şehir merkezi olan Konya Valiliği Hükümet Binasına 8,4 km ve Konya Şehir Hastanesine 5.9 km uzaklıktadır.

Adresi : Çatalhöyük Mahallesi, Badem Sok., No:7/1 Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 268 m2

Arsa Payı : 1/8

İmar Durumu: Blok nizam mesken Sahasına isabet etmekte olup, inşaat nizamı 2 kat ayrık olarak belirtilmiştir. Taşınmaz imar uygulaması görmüş imar parseli durumundadır

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2024 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 13:35

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İli, Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 24949 ada, 1 parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; Küçük Kalem ve Bilişim sokaklara cepheli konumdadır. Üzerinde kalıcı yapı ve müştemilat yoktur. Taşınmaz konut alanı içerisindedir. Yan ve arka cephelerinde bulunan komşu parselleri de benzer şekilde mesken amaçlı yapılar mevcuttur. Taşınmaz Çevre yolu Caddesine 1.82 km, Saraçoğlu Caddesine 1.12 km , şehir merkezi olan Konya Valiliği Hükümet Binasına 6.45 km uzaklıktadır

Adresi : Karaaslan Üzümcü Mahallesi, Badem Sok., No:7 Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 589.091 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu: Ayrık nizam mesken Sahasına isabet etmekte olup, inşaat nizamı 4 kat ayrık mesken sahası olarak belirtilmiştir. TAKS: 0.20 ve KAKS: 0.80 olarak belirlenmiştir.

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2024 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 13:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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