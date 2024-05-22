Güncelleme Tarihi:
T.C.
KONYASULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/31 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/31 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, OVAKAVAĞI Mahalle/Köy, 354 Ada, 1 Parsel, ev ve avlu nitelikli taşınmaz;Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Ovakavağı Mahallesi, 22405. Sokak No: 1Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 729,64 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Serbest 2 kat mesken sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 5.800.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 11:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 11:43
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 11:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 11:43
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, OVAKAVAĞI Mahalle/Köy, 420 Ada, 21 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Ovakavağı Mahallesi, Karatay Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 25.759,99 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanı ve Sulama Alanına İsabet etmektedir.
Kıymeti : 2.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 11:53
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 11:53
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 11:53
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 11:53
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, ULUBATLI HASAN Mahalle/Köy, 26005 Ada, 2 Parsel, D blok 2.kat 11 Nolu Bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Ulubatlı Hasan Mahallesi, Hudeybiye Sokak No: 2/11Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 110,24 m2
Arsa Payı : 99/8008
İmar Durumu : Ana taşınmaz planda mesken sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 2.600.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 12:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 12:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 12:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 12:03
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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