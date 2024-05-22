T.C.

KONYASULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/31 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/31 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, OVAKAVAĞI Mahalle/Köy, 354 Ada, 1 Parsel, ev ve avlu nitelikli taşınmaz;Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Ovakavağı Mahallesi, 22405. Sokak No: 1Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 729,64 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Serbest 2 kat mesken sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 5.800.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 11:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 11:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 11:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 11:43

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, OVAKAVAĞI Mahalle/Köy, 420 Ada, 21 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Ovakavağı Mahallesi, Karatay Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 25.759,99 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanı ve Sulama Alanına İsabet etmektedir.

Kıymeti : 2.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 11:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 11:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 11:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 11:53

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, ULUBATLI HASAN Mahalle/Köy, 26005 Ada, 2 Parsel, D blok 2.kat 11 Nolu Bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Ulubatlı Hasan Mahallesi, Hudeybiye Sokak No: 2/11Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 110,24 m2

Arsa Payı : 99/8008

İmar Durumu : Ana taşınmaz planda mesken sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 2.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 12:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 12:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 12:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 12:03

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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