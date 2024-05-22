T.C.

KONYASULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/177 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/177 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, AKÖRENKIŞLA Mahalle/Köy, 0 Ada, 930 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Akörenkışla Mahallesi, Andıklı Mevkii Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 37.000 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım alanı sahası olarak belirtilmektedir.

Kıymeti : 2.600.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 11:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 11:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 11:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 11:13

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, SURUÇ Mahalle/Köy, 0 Ada, 55 Parsel, kerpiç ahır ve arsası nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Suruç Mahallesi, Suruç Caddesi No:103 Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 500 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25000 ölçekli Nazım imar planında Yol sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 900.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 11:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 11:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 11:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 11:23

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, SURUÇ Mahalle/Köy, 0 Ada, 57 Parsel, bahçeli kerpiç ev nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Suruç Mahallesi, Suruç Caddesi No:99Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 3.612 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/25000 ölçekli Nazım imar planında Mevcut Konut Alanı (düşük Yoğunlukta) ve Yol sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 2.950.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 11:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 11:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 11:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 11:33

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02034765