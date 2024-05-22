Güncelleme Tarihi:
T.C.
KONYASULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2023/177 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/177 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, AKÖRENKIŞLA Mahalle/Köy, 0 Ada, 930 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Akörenkışla Mahallesi, Andıklı Mevkii Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 37.000 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım alanı sahası olarak belirtilmektedir.
Kıymeti : 2.600.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 11:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 11:13
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 11:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 11:13
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, SURUÇ Mahalle/Köy, 0 Ada, 55 Parsel, kerpiç ahır ve arsası nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Suruç Mahallesi, Suruç Caddesi No:103 Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 500 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli Nazım imar planında Yol sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 900.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 11:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 11:23
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 11:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 11:23
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, SURUÇ Mahalle/Köy, 0 Ada, 57 Parsel, bahçeli kerpiç ev nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Suruç Mahallesi, Suruç Caddesi No:99Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 3.612 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/25000 ölçekli Nazım imar planında Mevcut Konut Alanı (düşük Yoğunlukta) ve Yol sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 2.950.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 11:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 11:33
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 11:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 11:33
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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