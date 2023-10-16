T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/150 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/150 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya ili Selçuklu ilçesi Dikilitaş Mahallesi Ortalan mevkii,13056 ada,3 parsel sayılı bahçeli dükkan nitelikli taşınmaz;ana cephesi demir doğrama zemin beton kaplama tavanları sıvasız beton duvarlar sıva üzeri boyasız depo ve satış yeri eki olarak kullanılmaktadır. Dükkân içerisinde mutfak, lavabo ve tuvalet bölümleri bulunmaktadır. Taşınmaz; tapuda, 13056 ada,3 parsel nolu 173,00 m2 alanlı Bahçeli Dükkan vasıflı görünmekte bahçe vasfının bozulduğu ve ön bahçedeki yerin bir kısmının yarı açık depo şeklinde kullanıldığı tespit edilmiştir. Ana Taşınmaz Hızarcı Sokağa cepheli olup, batısındaki Erkan Caddesi ve Uluyayla Üst Geçidine yakın konumlu olup Erkan Caddesine 80 m, Batısındaki Yen i İstanbul Yolu Ve Uluyayla Üst Geçit Kavşağına 250mt ve Adana Çevre Yolu Caddesine 750mt Adana Çevre Yolu ve Ankara Yolu Caddesi köprülü kavşağına l.l00 mt, , Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsüne 12 km, Havaalanına 10 km, Otogara 4 km, Şehir Merkezi olan Valilik Binasına 4,5 km mesafededir

Adresi : Horozluhan Mahallesi, Hızarcı Sokak No: 4 Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 173 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli imar planında; C Lejantında Küçük Sanatlar Sanayi Sahası esken Sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2024 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 10:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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