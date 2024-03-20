T.C.

KONYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/279 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/279 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, HOCACİHAN Mahalle/Köy, 14798 Ada, 7 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz; ...

Adresi : Mehmet Akif Mahallesi, Fahri Efendi Caddesi No: BilaSelçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 399 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmaktadır. Taşınmaz planda ayrık, 3 kat mesken sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 10:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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