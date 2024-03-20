Güncelleme Tarihi:
T.C.
KONYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2023/279 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/279 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, HOCACİHAN Mahalle/Köy, 14798 Ada, 7 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz; ...
Adresi : Mehmet Akif Mahallesi, Fahri Efendi Caddesi No: BilaSelçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 399 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmaktadır. Taşınmaz planda ayrık, 3 kat mesken sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 3.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 10:45
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 10:45
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr Basın no ILN02004723