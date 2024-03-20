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T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU 2023/279 SATIŞ

T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU 2023/279 SATIŞ
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2024 00:00

  

T.C.
KONYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2023/279 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/279 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, HOCACİHAN Mahalle/Köy, 14798 Ada, 7 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz; ...
Adresi : Mehmet Akif Mahallesi, Fahri Efendi Caddesi No: BilaSelçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 399 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmaktadır. Taşınmaz planda ayrık, 3 kat mesken sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 3.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 10:45

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 10:45

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02004723

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#ILN02004723#İlangovtr