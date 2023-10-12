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T.C. KONYA EREĞLİ 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. KONYA EREĞLİ 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 00:00

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T.C.

KONYA EREĞLİ 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2023/483-KARAR NO: 2023/526
İLAN

SANIK : ALİ IŞIK. Mustafa ve Saliha oğlu, 17/10/1987 doğumlu, T.C. KimlikNO : 43498622200 Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan sanık ALİ IŞIK hakkında, mahkememizin 14/07/2023 tarih ve 2023/483 esas, 2023/526 karar sayılı ilamıyla; 5237 sayılı Yasa'nın 61. Maddesi de gözetilerek, 5237 sayılı T.C.K.nun 179/3 maddesi yollamasıyla, 179/2maddesi hükmü gereğince3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, 5237 Sayılı T.C.K.nun 62. maddesi gereğince cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 2 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına, C.M.K. 251/3-son cümlesi uyarınca sonuç ceza 1/4 oranında indirilerek, NETİCETEN 1 AY 26 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Hükmedilen cezasının hapis cezası olması sebebiyle 24/11/2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 Esas-2015/85 Karar sayılı kararı ile 7242 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler gözetilerek sanık hakkında TCK'nun53/1-2-3 maddelerinin uygulanmasına, TCK. 58 maddesi gereğince sanığın sabıkasında bulunan Ereğli Konya 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2020/138 esas ve 2021/86 Karar sayılı ilamı ile verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası tekerrüre esas alınarak sanığın cezasının TCK. 58/6 mad. uyarıncaBİRİNCİ KEZmükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, ayrıca cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına, Sanık hakkında Ereğli(Konya) 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2020/138 Esas 2021/86 Karar sayılı ilamıyla cezasınınertelenmesine karar verildiği anlaşılmakladenetim süresi içerisinde yeniden suç işleyen sanık hakkında gereği için mahkemesine İHBARDA BULUNULMASINA, Dava nedeniyle yapılan 1 adet tebligat gideri toplamı 58,00 TLyargılama giderinin; CMK 325 maddesi gereği sanıktan alınarak hazineye irat kaydı yapılmasına karar verilmiş; ancak tüm aramalara rağmen sanığın bulunamaması sebebiyle hükmün BASIN İLAN yoluyla tebliğine karar verilmiştir.
Hükmün gazetede neşrinden itibaren 15 gün sonra TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAĞI, Tebliğ tarihinden başlamak üzere, 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya bizzat mahkememize müracaatla; zabıt katibine verilecek beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle ya da, bulunulan mahaldeki, mahkememize emsal en yakın Asliye Ceza Mahkemesi kanalıyla mahkememize gönderilecek bir dilekçe ile, EREĞLİ ( KONYA ) AĞIR CEZA MAHKEMESİ NEZDİNDE, YASAL İTİRAZ YASA YOLU AÇIK OLMAK ÜZERE BAŞVURUBİLECEKTİR. Aksi halde HÜKMÜN KESİNLEŞECEĞİ İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN01906237

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#ILN01906237#İlangovtr