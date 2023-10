T.C. KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

2- İhaleye katılacakisteklilerden aranılan belgeler şunlardır.

A- Gerçek kişi olması halinde;

a) Tebligat için adres beyanı, b) Noter tasdikli imza beyannamesi, c) Şartnamenin satın alındığına dair makbuz, d) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.

B- Tüzel kişi olması halinde;

a) Tebligat için adres beyanı, b)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğuEsnaf, Ticaret ve Sanayi Odasındantüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, c)Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, d) Şartnamenin satın alındığına dair makbuz, e) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.

C- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi.

Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

a) Tedavüldeki Türk parası.

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Gelir Müdürlüğüne yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra Gelir Müdürlüğüne teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.