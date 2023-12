Haberin Devamı

T.C. KOCAELİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No:2023/392-393-394-395

İLAN

ESAS NO: 2023/392 Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Mehmet Ali Paşa mah., 2464 ada, 10 parselde kayıtlı maliki HASAN DURSUN, NAZİLE AKAY, NECLA ARACI, NEZAKET KARKIN, SEFİRE DURSUN olantaşınmaz 13/04/2023 tarih ve 32162 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 7062 sayılı kararı gereğince 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27. Maddesine istinaden Acele Kamulaştırma kararı alınmıştır.

ESAS NO: 2023/393 Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Mehmetalipaşa mah., 3599 ada, 12 parselde kayıtlı maliki AYNUR ÖZÖN olantaşınmaz 13/04/2023 tarih ve 32162 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 7062 sayılı kararı gereğince 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27. Maddesine istinaden Acele Kamulaştırma kararı alınmıştır.

ESAS NO: 2023/394 Kocaeliİli,İzmitİlçesi,Mehmetalipaşa Mahallesinde bulunan 2464 ada 11 parselde kayıtlı maliki Elif İlarslan olantaşınmaz 13/04/2023 tarih ve 32162 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 7062 sayılı kararı gereğince 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27. Maddesine istinaden Acele Kamulaştırma kararı alınmıştır.

ESAS NO: 2023/395 Kocaeli Ili, İzmit Ilçesi, Mehmetali Paşa Mah., 3599 Ada 9 parselde kayıtlı malikleri, Mücella Mercan, Umut Mercan, Meryem Mercan,Rabiye Kılıç, Yunus Mercan,Ekber Mercan, Merve Mercan, Samet Mercan,Ramazan Sefa Mercan, Tuğba Mercan,Elif Akgün, İzmit Belediyesi olantaşınmaz 13/04/2023 tarih ve 32162 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 7062 sayılı kararı gereğince 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27. Maddesine istinaden Acele Kamulaştırma kararı alınmıştır.

İş bu Tebligat ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırma yapan idare adına tescili yapılacaktır.

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kocaeli E-5 Şubesine yatırılacaktır

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri 2942 sayılı yasanın (değişik 4650) 10. maddesi uyarınca ilgililere duyurulur.06/12/2023

#ilangovtr Basın no ILN01955333