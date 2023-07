T.C. KOCAELİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO: 2023/224 Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Çayırköy Mahallesi, 3025,4702 (eski 3028), 3031, 4705 (eski 3043) parselde kayıtlı maliki ALPARSLAN SEYMEN, BERATİYE AVLAR, GÜLŞEN BOZKURT, HAMİYET SATI, HANİFE CAN, KAMURAN SİRMEN, MAHİR SEYMEN, MUSTAFA AKTAŞ, NAİL SEYMEN, SALİH AKTAŞolantaşınmazlar Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında Kurtköy-Akyazıkesimi arasında kaldığından19/08/2016 tarih ve 2016/192 Sayılı Kamu Yararı Kararı ilekamulaştırılmıştır.

ESAS NO: 2023/225 Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Çayırköy Mahallesi, 3005 parselde kayıtlı maliki ABDURRAHİM AK, ALAETTİN ÖZKAYA, ALİ SEZER, ALPARSLAN SEYMEN, AYŞE NARİN, CENGİZ AK, CENGİZ ÇOBAN, DİLBER SEZER, EMİNE KARADENİZ, ERKAN AK, ERTEN YILDIRIM, FATMA ÖZTÜRK, GÜLAY AK, HAMİYET SATI, HASİBE TAŞ, HATİCE GÜLMEZ, HÜSEYİN KARAASLAN, İRFAN SEZER, İSA ÇOBAN, İSMAİL ÇOBAN, KAMURAN SİRMEN, KEZBAN SEZER, MAHİR SEYMEN, MECBURE AK, MEHMET AK, MEHMET KAYMAZ, MELEK ÇEPER, MUHAMMET ÇOBAN, MURAT SEZER, MUZAFFER SÜREK, MÜSÜNE AYVERDİ, NAİL SEYMEN, NAZİLE ÖZDENİZER, NECMETTİN AK, NECMİ KUZU, NEDİM AK, NERMİN MUTLU, NESRİN ALTINTAŞ, NEZAHAT ÖZKAYA, NEZİHA ALAN, NEZİRE YAŞA, NURETTİN SEZER, NURŞEN ERSÖZ, NURTEN KARAASLAN, OKTAY AK, RECEP YILDIRIM, SABAHATTİN KARAASLAN, SABİRE KAPLAN, SANİYE ÇAKMAK, SAYİME AÇIKGÖZ, SEBAHAT ÇABUK, SEMAHAT SEVER, SERKAN AK, SEVİM GÜLMEZ, YAŞAR KAYMAZ olan taşınmaz Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında Kurtköy-Akyazıkesimi arasında kaldığından19/08/2016 tarih ve 2016/192 Sayılı Kamu Yararı Kararı ilekamulaştırılmıştır.

İş bu Tebligat ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırma yapan idare adına tescili yapılacaktır.

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kocaeli E-5 Şubesine yatırılacaktır

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri 2942 sayılı yasanın (değişik 4650) 10. maddesi uyarınca ilgililere duyurulur.16/07/2012

