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T.C. KIRŞEHİR1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. KIRŞEHİR1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 00:00

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T.C. KIRŞEHİR1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sayı : E.15004184-2023/520-Ceza Dava Dosyası

İLAN
Mahkememizin 2023/520 Esas -2023/312 Karar sayılı ilamı ile sanık Şiyar Hüseyin'in üzerine atılı "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçunu işlediği sabit olduğundan TCK'nun 292/1, CMK'nun 251/3, TCK'nun 53/1 ve 58/6 maddeleri uygulanarak neticeten 4 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
Kararın sanığa tebliği için yapılan araştırmada Suriye uyruklu Halil ve Nuzhet oğlu 01/01/1989 doğumlu Şiyar HÜSEYİN'in adresine ulaşılamamış olup, kararın ilanen tebliğine karar verilmiş ve en son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzimi ile İTİRAZ edebileceği, İTİRAZ EDİLMESİ HALİNDE CMK'nun 252/2'nci maddesine göre genel usullere göre yeniden yargılama yapılacağı ve 251'inci madde kapsamında basit yargılama usulüne göre verdiği hükümle bağlı kalınmayacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01967014

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#Basın No ILN01967014#İlangovtr