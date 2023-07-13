T.C. KIRŞEHİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Kararın sanığa tebliği için yapılan araştırmada Pırvalı ve Sanam oğlu 21/11/1980 İran doğumlu Ramın ANSARI' nın adresine ulaşılamamış olup, kararın ilanen tebliğine karar verilmiş ve en son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzimi ile İTİRAZ edebileceği, İTİRAZ EDİLMESİ HALİNDE CMK' nun 252/2'nci maddesine göre genel usullere göre yeniden yargılama yapılacağı ve 251'inci madde kapsamında basit yargılama usulüne göre verdiği hükümle bağlı kalınmayacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01857923