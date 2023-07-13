T.C. KIRŞEHİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 2023/280 Esas -2023/147 Karar sayılı ilamı ile sanık Omıd Asgharıanomranı' nın üzerine atılı "Hükümlünün Kaçması" suçunu işlediği sabit olduğundan TCK' nun 292/1, 62, CMK' nun 251/3-son cümlesi, 50/1-a, 52/2 ve 52/4 maddeleri uygulanarak neticeten 2.700, 00-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Kararın sanığa tebliği için yapılan araştırmada Shırzad ve Monireh oğlu 02/10/1990 Amol doğumlu Omıd ASGHARIANOMRANI' nın adresine ulaşılamamış olup, kararın ilanen tebliğine karar verilmiş ve en son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzimi ile İTİRAZ edebileceği, İTİRAZ EDİLMESİ HALİNDE CMK' nun 252/2'nci maddesine göre genel usullere göre yeniden yargılama yapılacağı ve 251'inci madde kapsamında basit yargılama usulüne göre verdiği hükümle bağlı kalınmayacağı ilanen tebliğ olunur.

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