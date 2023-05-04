T.C. KIRŞEHİR1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Karar sayılı ilamı ile sanık Hasan Nıksırat Khalyanı' nın üzerine atılı "Hükümlünün Kaçması" suçunu işlediği sabit olduğundan TCK'nun 292/1, 62, CMK'nun 251/3-son cümlesi, 50/1-a, 52/2 ve 52/4 maddeleri uygulanarak neticeten 2.700, 00-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Kararın sanığa tebliği için yapılan araştırmada İran uyruklu Hosseın ve Zuleyha oğlu 1990 doğumlu Hasan Nıksırat KHALYANI' nın adresine ulaşılamamış olup, kararın ilanen tebliğine karar verilmiş veen son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzimi ile İTİRAZ edebileceği, İTİRAZ EDİLMESİ HALİNDE CMK' nun 252/2'nci maddesine göre genel usullere göre yeniden yargılama yapılacağı ve 251'inci madde kapsamında basit yargılama usulüne göre verdiği hükümle bağlı kalınmayacağı ilanen tebliğ olunur.

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