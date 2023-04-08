Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

T.C. KIRŞEHİR1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:

#İlangovtr #ILN01809367#Resmi İlan
T.C. KIRŞEHİR1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 00:00

Sayı : E.15004184-2022/332-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 2022/332 Esas -2022/662 Karar sayılı ilamı ile sanık Adem Türkyılmaz'ın üzerine atılı "Tehdit" suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan TCK'nun 106/1-1.cümle, 62/1, CMK'nun 251/3-son ve TCK'nun 52/2 maddeleri uygulanarak neticeten 2.240, 00-TL adli para cezası ile cezalandırıldığı, yine "Hakaret" suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan TCK'nun 125/1, 62/1, CMK'nun 251/3-son ve TCK'nun 52/2 maddeleri uygulanarak neticeten 1.120, 00-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
Kararın sanığa tebliği için yapılan araştırmada Mahir ve Gül oğlu Kaman 10/10/1979 doğumlu Adem TÜRKYILMAZ'ın adresine ulaşılamamış olup, kararın ilanen tebliğine karar verilmiş veen son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzimi ile İTİRAZ edebileceği, İTİRAZ EDİLMESİ HALİNDE CMK'nun 252/2'nci maddesine göre genel usullere göre yeniden yargılama yapılacağı ve 251'inci madde kapsamında basit yargılama usulüne göre verdiği hükümle bağlı kalınmayacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01809367

Haberle ilgili daha fazlası:
#İlangovtr #ILN01809367#Resmi İlan