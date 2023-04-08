T.C. KIRŞEHİR1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 2022/332 Esas -2022/662 Karar sayılı ilamı ile sanık Adem Türkyılmaz'ın üzerine atılı "Tehdit" suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan TCK'nun 106/1-1.cümle, 62/1, CMK'nun 251/3-son ve TCK'nun 52/2 maddeleri uygulanarak neticeten 2.240, 00-TL adli para cezası ile cezalandırıldığı, yine "Hakaret" suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan TCK'nun 125/1, 62/1, CMK'nun 251/3-son ve TCK'nun 52/2 maddeleri uygulanarak neticeten 1.120, 00-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Kararın sanığa tebliği için yapılan araştırmada Mahir ve Gül oğlu Kaman 10/10/1979 doğumlu Adem TÜRKYILMAZ'ın adresine ulaşılamamış olup, kararın ilanen tebliğine karar verilmiş veen son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzimi ile İTİRAZ edebileceği, İTİRAZ EDİLMESİ HALİNDE CMK'nun 252/2'nci maddesine göre genel usullere göre yeniden yargılama yapılacağı ve 251'inci madde kapsamında basit yargılama usulüne göre verdiği hükümle bağlı kalınmayacağı ilanen tebliğ olunur.

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