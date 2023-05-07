T.C. KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Ali Rıza BOYNUEĞRİ ile davalılar Mustafa Erol ÇINAR ve arkadaşları aleyhine açılan Vasiyetin Tenfizi davasının yapılan yargılamasında, davalı Mustafa Erol ÇINAR' a tebligat yapılamamış , adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Muris Münire BOYNUEĞRİ hayatta iken, Kırşehir 2. Noterliği' nin 10/08/2018 tarih ve 8579 yevmiye sayılı vasiyetnamesi ile davacının maliki bulunduğu aracı vasiyette bulunduğu, vasiyet eden murisin 08/04/2019 tarihinde vefat ettiği, Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemesinin 2019/490 E 2020/1219 K sayılı kararı ile vasiyetnamenin açıldığı, davalıların tapu müdürlüğüne gidip bir işlem yapmadığı ve vasiyetnamenin tenfizi sağlanamadığı gerekçesi ile Mahkememize dava açılmış olmakla,Mahkememizce duruşmanın 14/06/2023 günü saat 09:10' a bırakıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmada sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, karşı tarafın duruşmaya gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiz, tebliğden itibaren İki haftalık kesin süre içerisinde dilekçelerinizde gösterdiğiniz, henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmanız, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağını hususları

Davalı Mustafa Erol ÇINAR (TC No: 363xxxxx908) 'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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