T.C.

KIRŞEHİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.15004184-2023/556-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Mahkememizin 2023/556 Esas -2023/321 Karar sayılı ilamı ile sanık Saıd Amını'nın üzerine atılı "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması Kaçması" suçunu işlediği sabit olduğundan TCK'nun 292/1, CMK'nun 251/3, 53/1 ve 58/6 maddeleri uygulanarak neticeten 4 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Kararın sanığa tebliği için yapılan araştırmada Afganistan doğumlu Ğaybnazar ve Ironvı oğlu 01/01/1997 doğumlu Saıd AMINI'nın adresine ulaşılamamış olup, kararın ilanen tebliğine karar verilmiş veen son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzimi ile İTİRAZ edebileceği, İTİRAZ EDİLMESİ HALİNDE CMK'nun 252/2'nci maddesine göre genel usullere göre yeniden yargılama yapılacağı ve 251'inci madde kapsamında basit yargılama usulüne göre verdiği hükümle bağlı kalınmayacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01967075