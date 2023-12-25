T.C. KIRKLARELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2022/38 Ort. Gid. Satış 24/11/2023 -İİK 128 MAD. GÖRE KIYMET TAKDİRİ RAPORUNUN İLANEN TEBLİĞİ-

SATIŞ İSTEYEN :HÜRİYETTİN YAR

HİSSEDAR : ÖZGÜR BECERİK - T.C: 521*****468,

DEĞER KONULAN TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Kırklareli ili, Merkez ilçesi, Üsküp Mah. 285 ada, 104 parsel, 285 ada, 105 parsel, 175 ada, 12 parsel, 471 ada, 4 parsel, 361 ada, 12 parsel, 361 ada,110 parsel, 161 ada, 36 parsel, 171 ada, 3 parsel, 291 ada, 53 parsel, 384 ada, 60 parsel, 318 ada, 1 parsel, 224 ada, 2 parsel, 220 ada, 2 parsel, 220 ada, 1 parsel nolu taşınmaz,

BİLİRKİŞİ RAPORU TARİHİ VE KONULAN DEĞER: Satış Memurluğumuzun 2022/38 Ort. Gid. Satış sayılı dosyasında alınan bilirkişi raporları neticesinde satışa konu Kırklareli ili, Merkez ilçesi, Üsküp Mah. 285 ada, 104 parsele 60.509,30 TL, 285 ada, 105 parsele 44.341,66 TL, 175 ada, 12 parsele 91.733,45 TL, 471 ada, 4 parsele 151.005,14 TL, 361 ada, 12 parsele 146.654,95 TL, 361 ada,110 parsele 45.999,78 TL, 161 ada, 36 parsele 73.282,70 TL, 171 ada, 3 parsele 148.360,90 TL, 291 ada, 53 parsele 66.397,25 TL, 384 ada, 60 parsele 75.782,96 TL, 318 ada, 1 parsele 124.622,63 TL, 224 ada, 2 parsele 204.653,32 TL, 220 ada, 2 parsele 81.690,00 TL, 220 ada, 1 parsele 186.235,00 TL kıymet takdir edilmiştir.

Hissedar Özgür Becerik T.C: 521*****468) ün tebligata yarar adresi tespit edilmediğinden kıymet takdiri raporunun 7201 sayılı kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince kanuni süreye 15 gün ilavesi suretiyle kıymet takdir raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 22 gün içinde kıymet takdir raporuna bir itirazınız varsa ilgili sulh hukuk mahkemesine itiraz edebileceğiniz hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

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