T.C.

KIRKLARELİ

KADASTRO MAHKEMESİ

21/05/2024

Sayı : 2023/16 Esas

Konu : Emin Bank İlan hk.



İLAN

Davalı EMİN BANK ( T.C : 531*****648 ) adına 03/07/2024 günü saat 10:00'da yapılacak olan duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan, " belirlenen gün ve saatte Kırklareli Adliyesi Kadastro Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak olan duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz " şerhi ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

**Bu belge 5070 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.**

Adres : KIRKLARELİ KADASTRO MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Güney ARSLAN Zabıt Katibi

#ilangovtr Basın no ILN02038949