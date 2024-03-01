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T.C. KIRKLARELİ 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN (KAMULAŞTIRMA İLANI)

T.C. KIRKLARELİ 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN (KAMULAŞTIRMA İLANI)
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2024 00:00

 

T.C. KIRKLARELİ 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(KAMULAŞTIRMA İLANI)

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesine göre Mahkememizebedel tespiti ve tescili davası açılmakla; -Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,-Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ)'ne yöneltileceği,
-30 günlük süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya yatırılacağının Mahkemeye bildirilmesi gerektiği, aksi takdirde Mahkemece bedelin T.C Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı;
- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

Esas Noİl/İlçeKöy/Ada/ParselTaşınmazın Toplam
Yüzölçümü		Kamulaştırılması istenen alanıMalikler
2023/313Kırklareli İli
Merkez İlçesi		Karıncak Köyü, Bostanlık Mevkii 124 Ada,40parsel788,07m²322,87m² irtifak hakkı ve 1,67m² pilon yeriArif Hasan MERİÇ
Aynur AVCIOĞLU
Fatma MERİÇ
Fatma TUFAN
İlknur ARSLAN
Nuriye GÜNER
Şennur KEMER

 #ilangovtr Basın no ILN01993393

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#Basın No ILN01993393#İlangovtr