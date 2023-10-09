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T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2023 00:00

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İLAN
T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2022/226 Esas

DAVALI BAYRAM YAVUZ Mahkememizin 2022/226 esas sayılı dosyasında, dava konusu Kırıkkale ili, Merkez ilçesi, Hacılar/Hacıbey Köyü 1484 ada, 26 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması sonrasında kamulaştırma bedeli üzerinde anlaşma sağlanamaması nedeni ile dava açıldığı, tüm uğraşlara rağmen tarafınıza dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma günü tebliğ edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,Mahkememizde görülmekte olan davanın 08.02.2024 günü saat 09.30'a bırakıldığı, alınan bilirkişi raporları ile kamulaştırma bedellerinin hesaplandığı, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususları ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01904425

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#Basın No ILN01904425#İlangovtr