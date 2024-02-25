T.C.

KIRIKKALE

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA

ve BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR ALACAKLILARI DAVET İLANI

Dosya No:2024/1

Satış Memurluğumuzca görülmekte olan terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi dosyasında; Ahmet Halis ve Mürüvvet oğlu, 29/01/1970 doğumlu. Kırıkkale Merkez Aşağımahmutlar Köyü Nüfusuna kayıtlı 35263591408TC kimlik numaralı müteveffa Süleyman TÜRKEN'in mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine ve memurluğumuzca da tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiş olup alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kaydını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemelerinin gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği, Hususu İİK.nun 166. Ve 218.maddesi ile TMK'nun 629. maddesi gereğince ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01990009