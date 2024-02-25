T.C.

KIRIKKALE

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA

ve BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR ALACAKLILARI DAVET İLANI

Dosya No:2024/2 Tereke Satış

Satış Memurluğumuzca görülmekte olan terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi dosyasında;Bayram ve Satı oğlu, 26/01/1934 doğumlu, Kırıkkale ili Yahşihan İlçesi Kılıçlar Köyü nüfusuna kayıtlı29279513288 TC kimlik numaralı müteveffa Halis BAYRAM'in mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine ve memurluğumuzca da tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiş olup alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kaydını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemelerinin gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği, Hususu İİK.nun 166. Ve 218.maddesi ile TMK'nun 629. maddesi gereğince ilan olunur

#ilangovtr Basın no ILN01990007