T.C. KİRAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/836 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ, KİRAZ İLÇESİ, SULUDERE MAHALLESİ

MEVKİİ : DALLIK

PAFTA NO : İZ L 20-D05-B

ADA NO :

PARSEL NO : 434

VASFI : ZEYTİN BAHÇESİ

YÜZÖLÇÜMÜ : 19900,00m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : EROL ÇOLAK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA

KAMULAŞTIRMA BEDELİ : 7.618,10 TL

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN

YATIRILACAĞI BANKA : T.C.Ziraat Bankası Kiraz Şube Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nün faaliyetleri kapsamında bulunan İzmir, Kiraz, Suludere Yeraltı Barajı nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığının 29/10/2020 tarih 571754 sayılı "kamu yararı kararı" gereği yukarıda nitelikleri belirtilen dava konusu taşınmazın 438,29 m2 daimi irtifak ve 616,65 m2 geçici irtifak kısmı için davacı kurum tarafından 2942/8 sayılı yasa hükümleri gereğince kamulaştırma kararı alınmış olup; taşınmazın 438,29 m2 daimi irtifak alanı için 5.539,99 TL, 616,65 m2 geçici irtifak alanı için 2.078,11 TL olmak üzere toplam 7.618,10 TL. kıymet takdir edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/836Esas sayılı dosyasıyla dava açılmıştır.

2942/8.mduyarınca ilan olunur. 18/12/2023

