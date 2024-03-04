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T.C. KİRAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/840 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ, KİRAZ İLÇESİ, SULUDERE MAHALLESİ
MEVKİİ : BAYRAMNAMAZI
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO : 643
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 12900,00 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : GÜLCAN AYDIN, MEHMET AKÇAY, MUHALLET AKÇAY, SABRİYE AKÇAY
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA
KAMULAŞTIRMA BEDELİ : 5.485,57 TL
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN
YATIRILACAĞI BANKA : T.C.Ziraat Bankası Kiraz Şube Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nün faaliyetleri kapsamında bulunan İzmir, Kiraz, Suludere Yeraltı Barajı nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığının 29/10/2020 tarih 571754 sayılı "kamu yararı kararı" gereği yukarıda nitelikleri belirtilen dava konusu taşınmazın 319,93 m2 daimi irtifak ve 427,79 m2 geçici irtifak kısmı için davacı kurum tarafından 2942/8 sayılı yasa hükümleri gereğince kamulaştırma kararı alınmış olup; taşınmazın 319,93 m2 daimi irtifak alanı için 4.043,92 TL, 427,79 m2 geçici irtifak alanı için 1.441,65 TL olmak üzere toplam 5.485,57 TL. kıymet takdir edilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/840Esas sayılı dosyasıyla dava açılmıştır.
2942/8.mduyarınca ilan olunur. 18/12/2023
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