T.C. KİRAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/442 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ, KİRAZ İLÇESİ, EMENLER MAHALLESİ

MEVKİİ : KÖY CİVARI

PAFTA NO :

ADA NO : 174

PARSEL NO : 13

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 20894,8 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : NURİ TURHAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ (TEDAŞ)

KAMULAŞTIRMA BEDELİ : 7.705,19 TL

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN

YATIRILACAĞI BANKA : T.C.Ziraat Bankası Kiraz Şube Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tedaş 12. Bölge Müdürlüğü tarafından İzmir İli, Kiraz İlçesi, Emenler TR-1, TR-2 Enerji Nakil Hattının isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılmasına, Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulundan alınan 23/12/2021 tarih, 40-4539 nolu Kamulaştırma Kararı gereği yukarıda nitelikleri belirtilen dava konusu taşınmazın 1,85 m2 kısmı için davacı kurum tarafından 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8.ince maddesi gereğince kamulaştırma kararı alınmış olup; davacı kurum tarafından dava konusu taşınmazın kamulaştırılan kısmına 7.705,19 TL kıymet takdir edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/442 Esas sayılı dosyasıyla dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 11/09/2023

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