T.C.

KINIK

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya Numarası : 2019/ 159

TMK 713/4-5 Maddeleri Uyarınca

Davacı Osman Kazım Aktül İle Davalı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında Mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

İzmir ili, Kınık ilçesi, Osmaniye mahallesi, Delez bayırında bulunan 3.820.70 m2'lik miktarlı içinde yoğun badem ağaçları, kısmen de zeytin ağaçları olan taşınmazın tapuya davacı adına kayıt ve tesciline karar verilmesini talep etmiş olmakla; Yukarıda belirtilen dava konusu İzmir ili, Kınık ilçesi, Osmaniye mahallesi, Delez bayırında bulunan 3.820.70 m2'lik kısmın ilgili tescil talebine itiraz edenler var ise işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ellerindeki yazılı belgeler ile Kınık Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/159 Esas sayılı dosyasına müracat etmesi, aksi halde hiçbir şekilde hak ve iddia sahibi olamayacakları İLANEN tebliğ olunur.

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