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T.C. KİLİS AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/33 Esas

DAVALI : MENEKŞE KORKMAZ



Mahkememizce dava dilekçesinde bildirilen adresiniz ile davacı tarafından belirtilen adreslerinize dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Yapılan araştırmalardan da bir netice alınamadığından, dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesinin size tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde: HMK'nin 129. maddesinde belirtilen hususları içeren cevap dilekçesi, tanık listesi dahil bütün delillerinizi doğrudan yada başka bir mahkeme aracılığıya mahkememize ibraz ediniz. Belirtilen sürede ibraz etmemeniz halinde bu haklarınızdan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ve işbu ilanın dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 14/03/2024

#ilangovtr Basın no ILN02003841