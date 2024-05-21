T.C.

KEŞAN

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2018/394 Esas

İLAN

Davacı MEHMET KARACA tarafından; dava konusu Keşan İlçesi, Erikli Köyü, Koca Avlu Mevkiinde, kuzeyinde 185 ada 14 parsel ve orman, batısında orman, güneyinde 185 ada 19 parsel ve doğusunda 185 ada 18 parsel bulunan, yaklaşık 5.000 m2 yüzölçümündeki tescil harici bırakılan taşınmazın TMK'nın 713/1 maddesi gereğince tescili talep edilmiş olmakla, taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Keşan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2018/394 esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nın 713/4-5 maddeleri gereğince, İlan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02035739