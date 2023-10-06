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T.C. KDZ.EREĞLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2017/187 Esas

DAVALI : AVANGARD İNTERNATIONAL LTD.ŞTİ.-HACKWOOD ROBERTABRİDGE EAST SUSSEX TN 32 ENGLAND

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Maddi-Manevi Tazminat) davası nedeniyle;

Mahkememizce davacı Onur DEMİRBAŞ vekilince bildirilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğe çıkartılmış olup; tebligatlar, tebligata açık yeterli adres bulunamadığından mahkememize bila ikmal iade edilmiştir. Tebligat Kanunun 28/2 maddesi uyarınca adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, ara karar ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü olan 22/11/2023 günü saat 09:55'de şirket temsilcisinin duruşmada bizzat hazır bulunması veya şirketi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde6100 s. HMK' nun 137 ve devamı maddeleri ile 139/1 ve 320/2 maddeleri gereğince belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, ayrıca sulh için birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01904165