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T.C. KAYSERİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KAYSERİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 00:00

 

T.C. 
KAYSERİ
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas: 2020/12

Davacı, İBRAHİM KARAMAN ileDavalı, HAZİNEYE İZAFETEN FELAHİYE MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilliyetlik) davası nedeniyle; (Kayseri İliÖzvatan İlçesi, Güney Mahallesi, 542 ada 32 parsel'in 6.137,15 m2'lik kısmı ham toprak vasfındaki taşınmaz ile Özvatan İlçesi, Yukarıboğaziçi Mahallesi, 317 ada 70 parsel bağ vasfındaki taşınmaz) davasından dolayı TMK 713 ve devamı maddeleri gereği yasal ilanına karar verilmiş olup;
İş bu ilan tarihinden başlayarak 3 ay içerisinde yukarıda bahsi geçen davaya itiraz edilmediği takdirde zilliyetlik tesciline karar verileceği hususu ilan olunur. 02/11/2023

 

#ilangovtr Basın no ILN01993846

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#ILN01993846#İlangovtr