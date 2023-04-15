T.C. KASTAMONU AİLE MAHKEMESİNDEN

DAVALI : ANVAR HATEM ZAYDAN - Şa'b Mah. 39. Cad. 27. Sk. No:32 Bağdat/IRAK

Davacı Faten Abdulhameed Abdulatteef Al-Tekreetı vekili tarafından aleyhinize açılan Velayetin Değiştirilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekilinin mahkememize ibraz ettiği 09/09/2021 tarihli dava dilekçesinde; Irak'ta boşanan tarafların müşterek çocuğunun Remas Anwer Hatem'in velayeti hakkında hüküm tesis edilmediğini, bu sebeple çocuk ile Türkiye'de bulunan davacının resmi iş ve işlemlerde zorluklar yaşadığını beyanla çocuğun velayetini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce tüm çaba ve araştırmalara rağmen adresinize dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye tebliğ edilememiş ve bunların ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebligat Kanunun 31.maddesi gereğince iş bu ilanın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde HMK 126 ve 129. maddesindeki şartları taşıyan cevap lahiyası ve ilk itirazlarınızı ibraz etmeniz, dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmak veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, cevap dilekçesi ibraz etmediğiniz takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ve ihtara rağmen dilekçede gösterilen belgeleri sunmadığınız veya belgelerin getirtilmesi için gerekli açıklamayı yapmadığınız takdirde bu delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunarak, ön inceleme duruşmasının atılı bulunduğu 14/09/2023 günü saat: 10.05'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunarak, dava dilekçesi ve duruşma davetiyesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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