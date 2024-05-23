T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/129 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ HALİFE KÖYÜ

MEVKİİ : TABAKYAZISI

PAFTA NO :

ADA NO : 178

PARSEL NO : 98

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 4,358,55

MALİKİN ADI VE SOYADI : ABDURRAHMAN TURAN KEBAPCI

FERİDUN FERRUH KEBAPCI

NESLİHAN ÜLKÜ TINGIR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/129 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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