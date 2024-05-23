T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/175 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Aksinir Köyü

ADA NO : 180

PARSEL NO : 45

YÜZÖLÇÜMÜ : 463,34 m² irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hikmet Tümer, Şefika, Lütfiye, Mustafa Eflanlıoğlu, Cemile, Nihal Tok, Maliye Hazinesi

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ



KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/175 Esas sayısında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02035711