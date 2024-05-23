T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/117 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi,Gömeç Köyü

ADA NO : 139

PARSEL NO : 16

YÜZÖLÇÜMÜ : 296,81 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : MÜBECCEL KESAYAKOĞLU

SAFİYE TURGUTALP

TALİHA KAYA

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DSİ Genel Müdürlüğü



KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/117 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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