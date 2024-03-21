T.C. KAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2022/512 Esas

TMK 713/4-5 maddesi uyarınca; Davacılar Evranat Tokgöz ve Himmet Sarıer'in, Antalya ili Kaş ilçesi Çayköy Köyü Çeşme Önü Mevkii doğusu Halil Erduyan, batısı Himmet Sarıer, güneyi Mehmet Gürsoy, kuzeyi Bünyamin Arıcan taşınmazı ile çevrili bulunan yaklaşık 3.000 m² alan ile aynı mevkiide bulunan doğusu Meryem Önal, batısı Halil Erduyan, güneyi Mehmet Gürsoy, kuzeyi yol olan yaklaşık 3.000 m² alanın davacı Himmet Sarıer adına, Antalya ili Kaş ilçesi Çayköy Köyü Çeşme Önü Mevkii doğusu Ali Duran, batısı göl, güneyi Hasan Tarhan, kuzeyi Nail Gürsoy taşınmazı ile yaklaşık 10.000 m² alanın davacı Evranat Tokgöz adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi talep edildiğinden dolayı bu taşınmazda hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde Mahkememizin 2022/512 Esas sayılı dosyasına tüm delil ve belgeleri ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02006818