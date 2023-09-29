T.C.

KARŞIYAKA 1. İCRA CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2019/407

KARAR NO: 2021/82

İLANEN TEBLİGATTIR

SANIK : MAHMUT KARA, Kadir ve Cemile oğlu, 12/06/1968 İSTANBUL doğumlu, MALATYA, PÜTÜRGE, Gözlüce mah/köy nüfusunda kayıtlı. adresinde oturur. İş adresi: Ürünlü Mah. Üçok Sk. Büyükşehir Belediye Barınma Evi Sitesi No:57 İç Kapı No:1 Nilüfer/ BURSA. TC Kimlik No:16715572206

SUÇ : Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme

SUÇ TARİHİ : 31/07/2019

KARAR TARİHİ : 21/05/2021

Karşıyaka 1. İcra Ceza Mahkemesinin 21/05/2021 tarih ve 2019/407 Esas, 2021/82 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suçundan5941 S.K. 5/1, TCK. 5237 Sayılı TCK. 52/2, 52/4,5941 Sayılı Çek Kanununun 6/1 maddeleri hükmünce neticeten 75.860,00-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın sanığın yokluğunda verildiği, sanığın bilinen adresine tebligat çıkarılmasına, ayrıca karar tebliğ ve adres araştırmasına yönelik ilgili emniyet müdürlüklerine yazı yazılmasına rağmen kararın tebliğ edilememesi nedeniyle mahkememizce verilen kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın Türkiye genelinde yayımlanan ve tirajı en yüksek günlük gazetelerden birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilan edilmesine, 7201 Sayılı Yasanın 29.maddesi gereğince hüküm özetinin gazete ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde yazılı dilekçe ya da sözlü talebin mahkememizce tutanağa geçirilip Hakim tarafından onaylanması şeklinde beyanda bulunmak suretiyle hükme karşı istinaf kanun yoluna (istinaf incelemesinin İzmir BAM ilgili Ceza Dairesinde yapılacağının) başvurulabileceği ilanen tebliğ olunur.13/09/2023

#ilangovtr Resmi ilan ILN01898892