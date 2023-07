T.C. KARŞIYAKA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2022/232 Esas

KARAR NO : 2023/66

KATILAN : İBRAHİM GÖK;Hüseyin oğlu Ummuhani'den olma 01.04.1071 Islahiye

Doğ. Erenler Mah. 43 Nolu Sok. No: 7 Islahiye /GAZİANTEP

SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ : 03.10.2019

KARAR TARİHİ: 22.02.2023

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 22.02.2023 tarih 2022/232 esas 2023/66 karar sayılı ilamı ile S.S.Ç müdafii tarafından verilen istinaf dilekçesi yokluğunda karar verilen katılan İbrahim Gök'ebilinen adreslerine tebligat çıkartılmasına, ayrıca karar tebliği ve adres araştırmasına yönelik ilgili Emniyet Müdürlüklerine yazı yazılmasına rağmen kararın tebliğ edilememesi nedeniyle mahkememizce verilen kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın Türkiye genelinde yayımlanan ve trajı en yüksek günlük gazetelerden birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilan edilmesine.

7201 Sayılı Yasanın 29.maddesi gereğince hüküm özetenin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere başka mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle hükmün temyiz edilebileceği ilanen tebliğ olunur. 02.06.2023

#ilangovtr Basın no ILN01859205